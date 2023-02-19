Bu olmadı Avukat Ece

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık ikişiddetli deprem, çok sayıdacan kaybına sebep oldu.Depremin şiddetine dayanamayarakyerle bir olan evlerdenbiri de Hatay'ın Antakya ilçesindekiCebrail Mahallesi'ndekiAyça Apartmanı'ydı. Depremin114'üncü saatinde arama kurtarmaekiplerinin enkazda yaptığıaramalarda herkesi sevinceboğan bir haber geldi. Depremin114'üncü saatinde genç avukatEce Köseoğlu, enkazdan sağolarak çıkarıldı. Görevlilere"Avukat Ece'yim. Annemyanımda" dedi. EceKöseoğlu, sağlıkekiplerinin kontrolünde,tedbirlereşliğinde ambulansaalınarak, tedavisininyapılacağı hastaneyesevk edildi. Büyük bir ameliyatgeçirdikten sonra yoğunbakıma alınan Ece Köseoğlu,doktorların tüm müdahalelerinerağmen kurtarılamayarak yaşamınıyitirdi.Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki avukatın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Ece Köseoğlu'nun annesi Ferda Köseoğlu ile anneannesinin de depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ece Köseoğlu ile annesi ve anneannesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.