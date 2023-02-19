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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Bu olmadı Avukat Ece

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bu olmadı Avukat Ece
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Depremin şiddetine dayanamayarak yerle bir olan evlerden biri de Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi'ndeki Ayça Apartmanı'ydı. Depremin 114'üncü saatinde arama kurtarma ekiplerinin enkazda yaptığı aramalarda herkesi sevince boğan bir haber geldi. Depremin 114'üncü saatinde genç avukat Ece Köseoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Görevlilere "Avukat Ece'yim. Annem yanımda" dedi. Ece Köseoğlu, sağlık ekiplerinin kontrolünde, tedbirler eşliğinde ambulansa alınarak, tedavisinin yapılacağı hastaneye sevk edildi. Büyük bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Ece Köseoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki avukatın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Ece Köseoğlu'nun annesi Ferda Köseoğlu ile anneannesinin de depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ece Köseoğlu ile annesi ve anneannesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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