Bu parkın enerjisi güneşten

Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın vizyon projeleri kapsamında 2014'te kapılarını ziyaretçilere açtı. İçerisinde Teknoloji Merkezi, Bilim Sanat Merkezi, Uzay Gözlem Evi, bovling, yüzme havuzları, buz pisti, bilim merkezi, kutup evi, karting gibi onlarca farklı fonksiyona ev sahipliği yapan Şelale Eğitim Parkı, kendi elektriğini kendisi üretecek şekilde tasarlandı. Park içerisinde bulunan İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji sistemi, yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor. 4 bin 250 metrekare alan üzerine kurulu panel, yılda 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor. Enerji panelleri önünde açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Küresel ısınmayı azaltacak şekilde alternatif enerji kaynaklarını kullanmak zorundayız" dedi.