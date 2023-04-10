“Bu partide demokrasi yok“ diyen, Özel Özen CHP’den istifa etti

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ardahan'da 2. sırada milletvekili adayı olarak gösterilen lise öğretmenliği sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklaması yaptı.
CHP'nin dayatma ile liste birde yer verdiği Özgür İncesu'nun adaylığına tepkiler çığ gibi büyüdü. 'Ardahan'da ikamet etmeyen aday istemiyoruz' diyen Ardahan kamuoyunun ve partililerin tüm itirazlarına rağmen 1. sırada gösterilen Özgür İncesu'un adaylığına tepkiler bitmek bilmiyor.
Bu tabloya göre CHP'de bir kez daha demokrasi olmadığını gördük diyen Ardahan halkının duygularına tercüman olduğunu söyleyip partisinden istifa ederek adaylıktan çekilme kararı aldığını ve bunun için açıklama yapan Özen şunları söyledi; "Sevgili Ardahan halkım: Ben, öncelikle sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugüne kadar yaptığım çalışmaları sizlere anlattıktan sonra, sizlerden gelen talep doğrultusunda gereğini yapacağım.
Öncelikle bu süreçte yaklaşık 70 muhtardan ve bir çok meclis üyesinden şahsıma ıslak imzalı dilekçe aldım. Adım atmadığım köy ve çalmadığım kapı kalmadı. Bu süreçte özellikle çok kişi tanıdım, eksiklerimi gördüm, neler yapabilirim diye projeler ürettim. Bu 4 yıllık saha çalışmamın sonucudur.
Cumhuriyet Halk Partisinden aday olduğumdan beri canla başla çalıştım. Bu süreçte birileri koltuğunda CHP imkanlarını kullanırken, ben lise müdürlüğümden ferâgat ettim. 23 senelik eğitim hayatımdaki bütün zorluklara göğüs gerdim. Şimdi şahsıma yapılan bu liyakatsiz durumu sadece halkıma anlatmak, onların gönlünden uzaklaşmamak için yazmak zorunda hissettim.
Şimdi bu sürecin düzelmeyeceği ve inat uğruna her partinin yerel adaya başvurduğu bu süreçte dayatma ile karşıma dikilen bu sonuca sizler adına itiraz ediyorum. Benim adım ÖZEL ÖZEN! Ben, ölene kadar bu halka bir söz verdim; gereğini yapacağım. CHP Ardahan Milletvekili 2. Sıra adaylığından İSTİFA EDİYORUM. CHP ile yollarımı bugünden itibâren ayırıyorum. Çünkü ben bu partiye liyakat ve demokrasi kültürü için gelmiştim, şimdi gördüğüm manzaranın dehşeti beni bu kararı almaya itmiştir. Beni seven halkıma çağrımdır:Biz İTHAL ADAY istemiyoruz, bize bu dayatmayı yapan kişi ve kişilere cevabımız sandıkta elbette beyan olunacaktır. Benim için artık ÖZEL ÖZEN olarak partisi ARDAHAN olan bir süreç başlamıştır. Ardahan için yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Ardahan için sözü olana kapım sonuna kadar açıktır. Ardahan halkına bu süreçte çok borçlandım ve bu yükün altından kalkacağım. Saygılarımı sunuyorum."
Ardahan 'da halk uzun zamandır 'ithal aday istemiyoruz' kampanyası düzenleyerek tüm siyasi partilere mesaj gönderiyordu. Ancak sadece adında 'halk' kelimesi bulunan CHP yine şaşırtmadı eskiden olduğu gibi yine halkın sesine kulaklarını tıkadı.
Ardahan'a ömründe ayak basmamış, Ankara'da yaşayan iş adamı Özgür İncesu'yu 1. sırada gösterdi. Bu durum nedeniyle CHP artık Ardahan'da milletvekili çıkartamaz yorumları da yapıldı.
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