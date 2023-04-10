“Bu partide demokrasi yok“ diyen, Özel Özen CHP’den istifa etti

Bu tabloya göre CHP'de bir kez daha demokrasi olmadığını gördük diyen Ardahan halkının duygularına tercüman olduğunu söyleyip partisinden istifa ederek adaylıktan çekilme kararı aldığını ve bunun için açıklama yapan Özen şunları söyledi; "Sevgili Ardahan halkım: Ben, öncelikle sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugüne kadar yaptığım çalışmaları sizlere anlattıktan sonra, sizlerden gelen talep doğrultusunda gereğini yapacağım.

Öncelikle bu süreçte yaklaşık 70 muhtardan ve bir çok meclis üyesinden şahsıma ıslak imzalı dilekçe aldım. Adım atmadığım köy ve çalmadığım kapı kalmadı. Bu süreçte özellikle çok kişi tanıdım, eksiklerimi gördüm, neler yapabilirim diye projeler ürettim. Bu 4 yıllık saha çalışmamın sonucudur.

Cumhuriyet Halk Partisinden aday olduğumdan beri canla başla çalıştım. Bu süreçte birileri koltuğunda CHP imkanlarını kullanırken, ben lise müdürlüğümden ferâgat ettim. 23 senelik eğitim hayatımdaki bütün zorluklara göğüs gerdim. Şimdi şahsıma yapılan bu liyakatsiz durumu sadece halkıma anlatmak, onların gönlünden uzaklaşmamak için yazmak zorunda hissettim.