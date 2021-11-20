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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Bu pazar yüz yıllardır dualarla kuruluyor

Bu pazar yüz yıllardır dualarla kuruluyor

Burası, Zeki Müren’in şarkısına da konu olan Beyce Pazarı. Osmanlı geleneğini yaşatan Bursalı çiftçiler pazarı her salı dualarla açıyor. Aracısız alışverişten üreticiler de müşteriler de memnun

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren'in "Beyce Pazarı" şarkısında da yer verdiği köylü pazarı, ilçe meydanında yüzyıllardır aynı gelenekle kuruluyor. Uludağ'ın eteklerinde üretim yapan çiftçilerin tarla ve bahçelerinden topladığı ürünler, aracı olmadan direkt müşteriye sunuluyor. Haftanın sadece bir günü kurulan pazar, günün ilk ışıklarıyla bereketli olması için dualarla açılıyor.

İŞGALİYE ÖDENMİYOR
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Bursa'nın en organik pazarının burada olduğunu söyledi. Türkülere bile konu olan pazarda herkesin yüzünün güldüğünü dile getiren Aykurt, ilçe halkına bu anlamda ekonomik katkı sağladıklarını ifade etti. Aykurt, göreve geldikten sonra pazarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bursa'nın merkezinden her hafta ciddi anlamda alışverişe insanlar geliyor. Sarımsağından üzümüne, pekmezine, kestanesine dönem içinde ne varsa o satılır. Osmanlı döneminde Ahilik teşkilatında yapılan bereket duasıyla pazarı açmaya başladık. Genellikle salı saat 09.30'da duayla pazarımız açılır. Köylülerimiz buraya ürünlerini sergileyip satmaya geldiğinde daha önce belli bir pazar işgali ücreti alınırdı. Bunu da üreten çiftçilerimize destek olsun diye almıyoruz." Pazar esnafından Zeynep Toktaş, kendi ürünlerini yetiştirip topladıklarını ve bu pazarda sattıklarını söyledi. Toktaş, "İnsanlar büyük ilgi gösteriyor. Özellikle maaş günlerinde işler çok yoğun oluyor. Bu geleneğin devam etmesini istiyoruz. Kendimi bildim bileli bu pazar var. Ben çocuğumu bu pazarla okutuyorum" dedi. AA

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Bu pazar yüz yıllardır dualarla kuruluyor
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