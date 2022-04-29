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Giriş Tarihi: 29.4.2022 15:20

Bu ramazan ‘dünya değişti’

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Bu ramazan ‘dünya değişti’
Ramazan çalışmalarına bu yıl ''Dünya Değişsin'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve yüzün üzerinde bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Yardım çalışmaları kapsamında market kartı, gıda kumanyası, fitre, zekât ve bayramlık kıyafet dağıtımları yapıldı. Dernek tarafından kurulan iftar sofralarında dünyanın farklı noktalarında binlerce kişi bir araya geldi.

60 İLDE RAMAZAN ÇALIŞMASI

Yurtiçinde Ramazan çalışmalarını 60 ilde sürdüren Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahibi ailelere market kartı ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirdi.

Ramazan çalışmaları kapsamında toplamda 100 binin üzerinde kişiye gıda yardımı ulaştırdı. 6 bin 400 aileye aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, bulgur, konserve gıdalar, kahvaltılıklar ve sıvı yağdan oluşan gıda kumanyası ulaştırdı. Yetim ve ihtiyaç sahibi 8 bin 600 aileye dernek tarafından belirlenen marketlerden 300 TL'lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıttı.

35 ÜLKEYE RAMAZAN YARDIMI

Ramazan çalışmalarını bu yıl Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunan 35 ülkede sürdüren Sadakataşı Derneği, yardımlar kapsamında yurtdışında 20 bin aileye gıda kumanyası, 3 bin aileye fitre ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

Kurulan İftar sofralarında 25 bin kişiyle bir araya geldi. Birçok ülkede su kuyusu temel atma ve açılışları gerçekleştirildi. Sri Lanka'da Gül Okulu, Bangladeş Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi, Myanmar Hazreti Yusuf Camii açılışı Ramazan ayında gerçekleştirildi.

Bayramla birlikte 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirilecek. Ramazan çalışmalar kapsamında Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs bölgesine yardım ulaştırıldı. Geleneksel Mescid-i Aksa iftarlarının bu sene 12'ncisi düzenlendi.

Kudüs'te bin aileye gıda kumanyası, 100 aileye zekat ve 100 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı ekipler tarafından yapıldı.

Gazze'de 800 aile kumanya dağıtımı yapıldı, bin 800 kişiye iftar verildi. Batı Şeria'da ise 300 aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

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Bu ramazan ‘dünya değişti’
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