Bu ramazan ‘dünya değişti’

Ramazan çalışmalarına bu yıl ''Dünya Değişsin'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve yüzün üzerinde bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Yardım çalışmaları kapsamında market kartı, gıda kumanyası, fitre, zekât ve bayramlık kıyafet dağıtımları yapıldı. Dernek tarafından kurulan iftar sofralarında dünyanın farklı noktalarında binlerce kişi bir araya geldi.