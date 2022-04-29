Bu ramazan ‘dünya değişti’

60 İLDE RAMAZAN ÇALIŞMASI
Yurtiçinde Ramazan çalışmalarını 60 ilde sürdüren Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahibi ailelere market kartı ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirdi.
Ramazan çalışmaları kapsamında toplamda 100 binin üzerinde kişiye gıda yardımı ulaştırdı. 6 bin 400 aileye aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, bulgur, konserve gıdalar, kahvaltılıklar ve sıvı yağdan oluşan gıda kumanyası ulaştırdı. Yetim ve ihtiyaç sahibi 8 bin 600 aileye dernek tarafından belirlenen marketlerden 300 TL'lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıttı.
35 ÜLKEYE RAMAZAN YARDIMI
Ramazan çalışmalarını bu yıl Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunan 35 ülkede sürdüren Sadakataşı Derneği, yardımlar kapsamında yurtdışında 20 bin aileye gıda kumanyası, 3 bin aileye fitre ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.
Kurulan İftar sofralarında 25 bin kişiyle bir araya geldi. Birçok ülkede su kuyusu temel atma ve açılışları gerçekleştirildi. Sri Lanka'da Gül Okulu, Bangladeş Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi, Myanmar Hazreti Yusuf Camii açılışı Ramazan ayında gerçekleştirildi.
Bayramla birlikte 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirilecek. Ramazan çalışmalar kapsamında Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs bölgesine yardım ulaştırıldı. Geleneksel Mescid-i Aksa iftarlarının bu sene 12'ncisi düzenlendi.