Bu resimlerin 40 yıl hatırı var

Hep değişik tekniklerle resim yapma isteği içinde olduğunu belirten Sakarya, "Yaptığım şeye razı gelmiyorum, hep değişik farklı şeyler arama çabasındayım. Kendim farklıyı yaşarken, insanlara da farklıyı sunmaya çalışıyorum. Sulu boya ile resim yaparken, kahve ten rengine uygun olduğu için düzeltmeler yapıyordum. Daha sonra çekilmiş kahve çekirdekleri ile birkaç portre yaptım. Hoşuma gitti gelen fotoğrafları, Tarihi Safranbolu evlerini, tarihi sokakları yaptım. Resimleri görenler çok beğendi, nasıl yaptığımı soranlara ise kahveden yaptığımı söylediğimde bazı kişiler gerçekten kahve ile yapıldığını anlamak için kahve kokusu olup olmadığını anlamak için koklayanlar bile oluyor.2 senedir kahve kullanarak resim yapıyorum, araya pandemi girdi. Pandemi nedeniyle yerli ve yabancı turistler gelmediği için daha çok Safranbolu evlerini ,sokaklarını çalıştım. Hatta 2019 yılında Kore'den gelen bir kişi bu konuda Kore'deki gazeteye haber yaparak benden bahsetmiş. Bu beni gururlandırdı. Tabi bu tarihi ilçeyi tanıtmak ta benimde emeğim olduğu içim mutlu oldum."