Bu resimlerin 40 yıl hatırı var

20 yıldır yağlı boya, sulu boya ve kara kalem ve ahşap yakma sanatı ile uğraştığını belirten 54 yaşındaki ressam Sakin Sakarya, ilk defa öğütülmüş kahve çekirdeğinden de resim yaptığını belirterek" Resim yapmak bende bir Allah vergisi. Bu konuda hiçbir eğitim almadım, sadece kendi kendimi geliştirdim. Çocukken boş zamanlarım da resim yapardım. Öğretmenlerim bu resimleri beğenirler, bende kabiliyetimin olduğunu söylüyorlardı. Hiç bir eğitim almadım. Kendi kendimi geliştirdim. 2 senedir çekilmiş kahve çekirdeklerinden çeşitli resimler yapıyorum"
İLK OLARAK YAKMA PORTRE ÇALIŞMASINI BEN YAPTIM
Safranbolu da ilk olarak ahşap yakma ile portre çalışması yaptığını belirten Sakarya "Yağlı boya, sulu boya ve kara kalem resim çalışmalarından sonra daha kalıcı olması için ahşap yakma sanatı ile resim yapmayı düşündüm. Üzerinde biraz çalıştıktan sonra kendimi geliştirip resimler yapmaya başladım. Ahşap yakma sanatı ile resmi genellikle manzara, doğa, çeşitli figürler gibi resimler yapılıyor. Ben ise Safranbolu evlerinin resimlerini, tarihi sokaklarını yaparken, aklıma portre çalışmak geldi. Bana gönderilen vesikalık, çeşitli ebatlarda ve dijital ortamda çekilen fotoğraflardan kişi, eşi, sevgilisi veya ailesinin fotoğraflarını istedikleri ölçülerde kontrplakların üzerine ahşap yakma tekniği ile yaptım. Safranbolu'da ve bölgede bu tekniği ilk uygulayan sanatçıyım. Fotoğrafı bire bir aynısını kontrplaklara yaptım. Çok beğeni aldım. Hatta pandeminden önce Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler buna hayran kaldılar ve onlarda fotoğraflarını vererek yaptırmaya başladılar."
Hep değişik tekniklerle resim yapma isteği içinde olduğunu belirten Sakarya, "Yaptığım şeye razı gelmiyorum, hep değişik farklı şeyler arama çabasındayım. Kendim farklıyı yaşarken, insanlara da farklıyı sunmaya çalışıyorum. Sulu boya ile resim yaparken, kahve ten rengine uygun olduğu için düzeltmeler yapıyordum. Daha sonra çekilmiş kahve çekirdekleri ile birkaç portre yaptım. Hoşuma gitti gelen fotoğrafları, Tarihi Safranbolu evlerini, tarihi sokakları yaptım. Resimleri görenler çok beğendi, nasıl yaptığımı soranlara ise kahveden yaptığımı söylediğimde bazı kişiler gerçekten kahve ile yapıldığını anlamak için kahve kokusu olup olmadığını anlamak için koklayanlar bile oluyor.2 senedir kahve kullanarak resim yapıyorum, araya pandemi girdi. Pandemi nedeniyle yerli ve yabancı turistler gelmediği için daha çok Safranbolu evlerini ,sokaklarını çalıştım. Hatta 2019 yılında Kore'den gelen bir kişi bu konuda Kore'deki gazeteye haber yaparak benden bahsetmiş. Bu beni gururlandırdı. Tabi bu tarihi ilçeyi tanıtmak ta benimde emeğim olduğu içim mutlu oldum."