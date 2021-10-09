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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Bu robottan kaçmaz

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Bu robottan kaçmaz
TÜBİTAK doğalgaz hatlarını kontrol eden "robot göz" geliştirdi. Türk mühendislerin eseri robot göz 900 sensörüyle kaçağı yakalayacak. TÜBİTAK'ın İGDAŞ için geliştirdiği robot göz, kaçakları anında tespit edecek. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Ali Çimen, "545 kilometrelik hattın denetimini yapacak. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız" dedi. Robot gözün geldiği son durum hakkındaki teknik bilgiyi TÜBİTAK Robotik Akıllı Sistemler Grubu Baş Uzman Araştırmacısı ve projenin yürütücüsü olan Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu verdi. Yavaşoğlu, robot gözün en önemli özelliğinin manyetik akım kaçağı sensörü olduğunu söyledi.
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Bu robottan kaçmaz
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