Bu robottan kaçmaz

TÜBİTAK
doğalgaz hatlarını kontrol eden "robot göz" geliştirdi. Türk mühendislerin eseri robot göz 900 sensörüyle kaçağı yakalayacak. TÜBİTAK'ın İGDAŞ
için geliştirdiği robot göz, kaçakları anında tespit edecek. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
Müdürü Ali Çimen
, "545 kilometrelik hattın denetimini yapacak. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız" dedi. Robot gözün geldiği son durum hakkındaki teknik bilgiyi TÜBİTAK Robotik Akıllı Sistemler Grubu
Baş Uzman Araştırmacısı ve projenin yürütücüsü olan Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu
verdi. Yavaşoğlu, robot gözün en önemli özelliğinin manyetik akım kaçağı sensörü olduğunu söyledi.