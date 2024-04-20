Bu rota, Toroslar’ın eşsiz manzaralarına çıkıyor

Toroslar'ın eşsiz doğasını trenle deneyimlemek için Adana-Belemedik arasında yeni bir turistik tren seferi hayata geçirilecek. Bu rota, Toros Dağları'nın eşsiz manzaralarını ve tarihi zenginliklerini bir araya getirerek Türkiye'de popüler olmaya başlayan tren turizminin Çukurova Bölgesi'ndeki ilk uygulaması olacak.Adana Valiliği, TCDD Taşımacılık A.Ş., Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Pozantı Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ve ÇUKTOB işbirliği ile hayata geçirilecek projenin yerli ve yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisini artırması bekleniyor. Bilgilendirme seferi Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk durağı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda gerçekleşti.Turistik tren seferi; kamu, yerel yönetimler ve turizm sektörü paydaşları ile işbirliği içerisinde geliştirildi. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde, TCDD Taşımacılık A.Ş. bu hattı haftalık düzenli seferlere dönüştürmeyi ve seyahat acenteleri tarafından paket programlar oluşturularak bölge turizminin daha da canlandırılmasını hedefliyor. Mersin-Gaziantep arası yüksek hızlı tren çalışmasının tamamlanması sonrasında da Türkiye'nin ilk gastronomi treninin Gaziantep-Adana-Tarsus-Mersin- Konya-Ankara-Eskişehir ve İstanbul'u kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor.