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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:45

Bu şehir siste kayboldu, kartpostallık görüntüler oluştu

İHA
Bu şehir siste kayboldu, kartpostallık görüntüler oluştu

Kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle Erzincan kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Adeta şehir sisten kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yoğun sis hava ulaşımını aksattı.

Erzincan güne sisle uyandı. Kentte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte oluşan sisten adeta göz gözü görmedi. Yoğun sis karayolu ve havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul - Erzincan seferini yapan uçaklar havalimanına rötarlı iniş yapabildi.
Şehri adeta esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.
Siste kaybolan Erzincan'da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar soğuk hava ve sisin hayatı olumsuz yönde etkilemesine rağmen oluşturduğu görselinde doyumsuz olduğunu kaydetti.
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 10, Erzincan'da 7, Erzurum ve Iğdır'da 6, Tunceli'de 5, Ardahan'da 4, Bayburt'ta 8 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 5, Iğdır'da 2, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzincan'da 1, Kars'ta 3, Bayburt'ta 2, Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.
Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Bu şehir siste kayboldu, kartpostallık görüntüler oluştu
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