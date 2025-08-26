Bu sezon hamsi ve istavrit bol olacak

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan trol ve gırgır ile av yasağı 4.5 aylık sürenin ardından 1 Eylül'de sona erecek. Trabzon'da da pazartesi günü "Vira bismillah" diyecek olan balıkçılar da hazırlıklarını tamamladı. Trabzon'da 2025-2026 yeni sezon için teknelerinin bakımını ve hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar sezondan umutlu. Balıkçı Resul Yılmaz "Bu sezon istavrit ve hamsi bol olacak gibi. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor. Bu sezon inşallah balık bol olur ve vatandaşımız da ucuz balık yer" dedi.