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Giriş Tarihi: 25.2.2022 12:09 Son Güncelleme: 25.2.2022 12:20

Bu sistem sayesinde trafik kazaları yüzde 70 azaldı!

ABBAS ÇAKAR
Bu sistem sayesinde trafik kazaları yüzde 70 azaldı!

D-100 Karayolu Kocaeli İzmit İlçesi Seka Tüneline iki ay önce kurulan Hız Uyarı Sistemi sayesinde, trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi trafik düzenlenmesi adına "Ulaşımda Yenilik" kimliğiyle modernize ettiği sistemler, sürücülere güvenli sürüş imkânı sağlıyor. 2021 yılı Aralık ayında D-100 Karayolu Seka Tünel mevkiinde her iki istikamette kurulan Hız Uyarı Sistemi ile son 2 ay içinde trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağlandığı kaydedildi.

GÜVENLİ TRAFİK
Büyükşehir, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında sinyalizasyon, oto korkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, radar hız sensörleri gibi modern uygulamaları hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalar şehir içi trafiğini daha güvenli hale getiriyor.



HIZ UYARI SİSTEMİ
Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı Aralık ayında D-100 Karayolu Seka Tünel mevkiinde her iki istikamete Hız Uyarı Sistemi kuruldu. Hız Uyarı Sistemi ile yol üzerinde sürücüler hızlarını anlık olarak görüyor. 70 km hız üzerinde giden araçlara sistem tarafından uyarı mesajı veriliyor.

2 AYDA TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 70 AZALMA
Kocaeli Trafik Yönetim Merkezi tarafından Seka Tünelinin girişi, çıkışı ve içerisi PTZ (kaydırma, eğme, yakınlaştırma ) özelliği olan kameralar ile devamlı olarak takip ediliyor. Yaşanan herhangi bir olumsuzluk anlık olarak emniyet ekipleri ile paylaşılıyor, böylece hızlı bir şekilde müdahale etme imkanı sağlanıyor. Sistem sayesinde son 2 ay içinde trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma yaşandığı ifade ediliyor.

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Bu sistem sayesinde trafik kazaları yüzde 70 azaldı!
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