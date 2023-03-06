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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Bu tebessüm sana arkadaşım

Beşiktaş taraftarının, “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası ile sahaya yağdırdığı oyuncak bebekler, Hatay’daki depremzede çocuklara ulaştı. Çocuklar, büyük mutluluk yaşadı

AA
Bu tebessüm sana arkadaşım
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay'daki çocuklar, Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncuklarla mutlu oldu. Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında taraftarların tribünlerden attığı binlerce oyuncak, "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanıp deprem bölgesine gönderildi. Antakya Beşiktaşlılar Derneği yetkilileri, Hatay'a getirilen oyuncakları merkez Antakya ve Defne ilçelerinde çadır kentlerdeki çocuklara dağıttı. Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklarla yüzü gülen çocuklar, kendilerine oyuncak gönderen taraftara ve yetkililere teşekkür etti.



'ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ'
Dernek Başkanı Serkan Gazi, kendisinin de depremzede olduğunu belirterek, "Aramızda en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Onların yüzünü bir an olsun güldürebilirsek ne mutlu bize" dedi. Gazi, oyuncukların yanı sıra Beşiktaş taraftarının farklı illerden gönderdiği kıyafetlerin de çocuklara dağıtıldığını ifade etti. Gazi, "Çarşı grubundan kalabalık bir ekip depremin ilk günlerinden itibaren burada çalışmaya başladı. Daha sonra burada 40 çadırdan bir yaşam alanı oluşturduk. Yaklaşık 35 kişilik bir ekip nöbetleşe burada çalışıyorlar, hatta aralarında depremden hemen sonra gelen ve hiç değişmeyen arkadaşlarımız da var. Burada her türlü hizmete koşuyorlar. Kimin neye ihtiyacı varsa, görev ayrımı yapmadan her şeye koşturuyorlar. Çocuklar oyuncaklara çok sevindi. Böyle bir ortamda çocukların yüzündeki tebessüm bizi de mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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