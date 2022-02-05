Haberler Yaşam Haberleri Bu terzide her şey antika
Giriş Tarihi: 5.2.2022

Bu terzide her şey antika

İHA
Bu terzide her şey antika
Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan usta diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor. Tam bir antika meraklısı olan Hakkı Demir, 15 yıldır hurda pazarına giderek antika ürünleri toplayarak dükkânında sergiliyor. Bu zamana kadar dükkânında binlerce antika ürün oldu. Gelenler terzi dükkânı yerine antikacıyla karşılaşıyor. Demir, kömürle çalıştırdığı döküm ütüsüyle dikimini yaptığı kumaşları ütüleyip elektrik ücretinden de tasarruf ediyor. Her gün iki defa ütüsünü kömürle yakarak elbiselere büyük bir özenle ütü yapıyor. Demir, "Ben terziliğe 11 yaşında başladım. Hafta sonralı hurda pazarına gidiyorum. Dükkâna gelenler çok şaşırıyor. Uzun süre ürünleri inceliyor. Dükkânı merak edip görmeye gelen de çok var" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kış Kartalı Operasyonu açıklaması: Devamı gelecek
Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis'e geleceği tarih belli oldu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
Son dakika: 4 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
4 gün sonra eli kelepçeli ceset bulundu! Cesedin kime ait olduğu incelemelerden sonra belli olacak
Görevden alındığı iddia edilmişti! İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Dilara öğretmenle ilgili açıklama
Fatma Girik'in bakıcısından itiraf gibi açıklama! Gözyaşları içinde anlattı: Fatma Girik'in ölümüne ben mi sebep oldum bilmiyorum ama keşke...
Adana Belediyesi'ndeki 'Huzur hakkı' skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu terzide her şey antika
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA