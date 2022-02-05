Bu terzide her şey antika

Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan usta diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor. Tam bir antika meraklısı olan Hakkı Demir, 15 yıldır hurda pazarına giderek antika ürünleri toplayarak dükkânında sergiliyor. Bu zamana kadar dükkânında binlerce antika ürün oldu. Gelenler terzi dükkânı yerine antikacıyla karşılaşıyor. Demir, kömürle çalıştırdığı döküm ütüsüyle dikimini yaptığı kumaşları ütüleyip elektrik ücretinden de tasarruf ediyor. Her gün iki defa ütüsünü kömürle yakarak elbiselere büyük bir özenle ütü yapıyor. Demir, "Ben terziliğe 11 yaşında başladım. Hafta sonralı hurda pazarına gidiyorum. Dükkâna gelenler çok şaşırıyor. Uzun süre ürünleri inceliyor. Dükkânı merak edip görmeye gelen de çok var" dedi.