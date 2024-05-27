Bu uygulama sadece Çin’de ve Batman’da var: Batman’daki yaya güvenliği Türkiye’ye örnek olacak

Batman Valisi Ekrem Canalp tarafından kentte hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan LED ışıklı yaya geçitleri yaya güvenliği açısından önem gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak gündemde tuttuğu yaya güvenliği için Batman'da atılan bu adım, ilhamını Çin sokaklarından aldı. Çin ziyaretinde bu sistemi görerek "Türkiye'de neden olmasın" diye düşünen Vali Ekrem Canalp, Batman'dan görevlendirdiği bir ekibi Çin'e gönderdi. Yerinde incelenen sistem Batman trafiğine uygun hale dönüştürüldü ve hizmete girdi.

Özellikle gece saatlerinde yaya güvenliğinin artırılması amacıyla kurulan sistem şehir halkının memnuniyeti, şehir dışından gelenlerin ise takdiriyle karşılanıyor.