Haberler Yaşam Haberleri Bu vahşeti kim yaptı?
Giriş Tarihi: 13.4.2022

Bu vahşeti kim yaptı?

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Bu vahşeti kim yaptı?
EDİRNE Keşan'a bağlı Beğendik beldesinde mahalle sakinlerinin besleği bir köpek, derisi yüzülmüş vaziyette ölü olarak bulundu. Cumhuriyet Sitesi sakinleri "Benekli" adını verdikleri 4 aylık sokak köpeğinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeğin derisinin yüzüldüğü fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen jandarma köpeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerini üzen bu olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Öte yandan Sakarya Arifiye'deki Mollaköy 5 köpek, gölet yakınlarında ölü halde bulundu. O anları cep telefonuyla kayda alan hayvan sever ise köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Köpeklerde yara olmadığını söyleyen vatandaş, "Bu şekilde sessiz kalamayız bu duruma yazık" diyerek duruma tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Küçük kız Kinder sürpriz çikolatasının kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Biden'dan yüksek enflasyon açıklaması! İlk kez bu ifadeyi kullandı
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Çok sayıda yaralı var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Ongun yalanladı! ABD kongre üyesi doğruladı: Ekrem İmamoğlu ile görüştük
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu vahşeti kim yaptı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA