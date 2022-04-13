Bu vahşeti kim yaptı?

EDİRNEKeşan'a bağlı Beğendik beldesinde mahalle sakinlerinin besleği bir köpek, derisi yüzülmüş vaziyette ölü olarak bulundu. Cumhuriyet Sitesi sakinleri "Benekli" adını verdikleri 4 aylık sokak köpeğinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeğin derisinin yüzüldüğü fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen jandarma köpeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerini üzen bu olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Öte yandan Sakarya Arifiye'deki Mollaköy 5 köpek, gölet yakınlarında ölü halde bulundu. O anları cep telefonuyla kayda alan hayvan sever ise köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Köpeklerde yara olmadığını söyleyen vatandaş, "Bu şekilde sessiz kalamayız bu duruma yazık" diyerek duruma tepki gösterdi.