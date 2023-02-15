Bu yardımlar sevgi ve duygu yüklü

Kahramanmaraşmerkezli depremlerin ardından 10 ilde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların yaptığı gönülden yardımlar sürüyor.Kayseri'de bir ilkokul öğrencisi, bir poşete koyduğu 440 TL karne harçlığını, "Tüm karne harçlığımı size hediye ediyorum. Çocuklar üzülmesin. Sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun" notuyla Kahramanmaraş'taki çocuklara gönderdi. Amasya'da 7 yaşındaki Yavuz Selim ve 5 yaşındaki kardeşi Zehra ise biriktirdikleri parayı çocuklara gönderdi.İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 7 yaşındaki oğlu Umut'u kaybeden, enkaz altındaki kızı Elif'e de 65 saat sonra kavuşan Oğuz Perinçek, kurdukları Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) olarak deprem bölgesine gitti. Bölgede hem ihtiyaç malzemeleri ulaştırıp hem de elektrik altyapısına destek olan Perinçek, "Oradaki kayıpları, bir babanın hissedeceği acıyı yüreğimde hissettim" dedi.Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Banu Arslan Türk, 2 yıl önce cam kemik hastalığından 10 yaşında yaşamını yitiren oğlu Tuğberk Efe Turan'ın battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini depremzedeler için bağışladı. Banu Türk'ün "Ben, Tuğberk Efe Turan, 10 yaşında vefat ettim. Annemin öpmelere, koklamalara doyamadığı battaniyelerimi, oynamaya zamanımın ve gücümün yetmediği çok sevdiğim oyuncaklarımı siz değerli kardeşlerime gönderiyorum" yazılı notu duygulandırdı.Hatay'daki evleri hasar görünce, ailesi ile Mersin'in Erdemli ilçesine gelen otizmli Cemil Gülnaz (23), depremzedeler için oluşturulan koordinasyon merkezinde çalışıyor. Gülnaz, "Evde boş durmak istemedim. Sabah erkenden koordinasyon merkezine geliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.Tekirdağ'da Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, günde 250 çorap ve 500 atkı üreterek depremzedelere gönderiyor. Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri soba, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise ekmek üretiyor. Üretilen 400 varil soba ile 150 roket soba depremzedelere gönderildi.ADANA'DA yaşayan ve kendisi de depremzede olan 15 Temmuz Gazisi Cafer Güneş, umre için biriktirdiği 40 bin TL'sini AFAD aracılığıyla depremzedelere bağışladı. Güneş, "Bir depremzede olarak devlet yanımzdaydı. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.SABAH