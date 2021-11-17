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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:17 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:24

Bu yıl balık bereketi yaşandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bu yıl balık bereketi yaşandı

İstanbul’da geçen yıl yaşanan Palamut bolluğundan sonra 3-4 yıl sonra bu yıl da Lüfer ve Çinekop bolluğu yaşanıyor. Olta balıkçılarının da ki bol tuttuğu Çinekopların büyümesi ve Lüfere dönüşmesi nedeniyle balık tezgahları lüferle şenlendi. Geçen yıl 120 lira olan lüferin fiyatı bu yıl tanesi 35 liraya kadar düştü. Kasımpaşa Balıkçısı Halil Çatıkaş, Kasım ve Aralık ayında  Karadeniz’den Barbun, Mezgit , istavrit ve Hamsi beklendiğini söyledi.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarında balık bolluğu yaşanırken yıllardır yüksek fiyattan satılan Lüfer ve Çinekop'ta bolluk yaşandığını belirten balıkçılar Palamutun kıt olduğunu hamside ise bolluk yaşanarak fiyatların tezgahlarda 15 TL'ye kadar düştüğünü Kasım ve Aralık ayında ise balıkların bollaşarak fiyatların aşağıya ineceği kaydedildi.

Karaköy balıkçılar çarşısında hamsi ve istavritin kilosu 35 - 40 liradan, palamutun tanesini ise 40-50 liradan satılırken Lüfer ise yıllar sonra tanesi 25-30 TL'den satıldı.

Kasımpaşa Balıkçı esnafı Halil Çatıkaş, tezgahlarda her çeşit balığın bulunduğunu söyleyerek, "Hamsi fiyatları 15 TL'ye kadar düştü. Balık avındaki orana göre fiyatı da tezgahlarda bazen 25-30 liraya çıkıp avlanmaya göre düşüyor. Ocak ayına kadar hamsinin çıkmasını ve fiyatların 15 TL civarında seyretmesini bekliyoruz. Suların soğuması ile birlikte hamsi bollaşır. Şu anda daha çok lüfer balığı gelmeye başladı. Palamut ise biraz kısıtlı geliyor diyebiliriz. Balığa talep çok fazla, vatandaşın genel olarak palamut, istavrit ve hamsiye talebi oluyor. Lüfer bol olduğu zaman diğer küçük balıklar az oluyor. Çünkü lüfer küçük balık öğütücüsüdür. Lüfer balığı Aralık ayına kadar çıkar ve fiyatı 25 TL'ye kadar düşer. Çinekop ise 35 TL'den satılıyor. Balık piyayası iyi olacak. Karadenizden Barbun, Mezgit , İstavrit ve Hamsinin bol avlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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