Bu yıl çifte TEKNOFEST

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 2 ayrı şehirde 2 bölüm halinde yapılacak. Festivalin hava gösterileri, bilim şovları, keşif oyunu ve simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantları, sergiler, gösteriler, konserler gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği birbirinden farklı etkinlikleri, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda yapılacak. TEKNOFEST 2024'ün ilk bölümüne ise turizmin başkenti Antalya ev sahipliği yapacak. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında projelerin yarışacağı festival, 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya Expo Center fuar alanında gerçekleştirilecek. Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli odak alanlarda gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak. Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması için düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarının ilki 2018'de yapıldı. İlk yıldan bugüne 578 binin üzerinde takım ve 2 milyona yakın aday yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST'te, her yıl giderek artan bir ilgiyle ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan kurumların desteği çerçevesinde yüzlerce proje hayata geçti.