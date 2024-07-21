Bu yol artık Oktay’ın özel yolu

Muğla'nın Akköprü Mahallesinde yaşayan Oktay Aslan, 8 yıl önce yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Yaşamını, akülü tekerlekli sandalyeyle sürdüren Oktay Aslan'ın tek isteği, mahalle merkezine gidip, yaşlı anne ve babasına ekmek almak, evin alışverişini yapmaktı. Ancak evlerinin yolu toprak ve engebeli olduğu için buna uygun değildi. Bunun üzerine Aslan bir video çekip, Vali İdris Akbıyık'a ulaştı. Hemen devreye giren valinin talimatıyla, evden mahalle meydanına kadar 500 metrekare parke yol yapıldı. Oktay Aslan, artık köy merkezine daha rahat gidip geliyor.