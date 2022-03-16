Bu yönteme dikkat! ATM’lere giden yaşlıları dolandırdı

İstanbul Polisi "ATM Dolandırıcılığı" yapan bir kişiyi gözaltına aldı. F.Ş. isimli şüpheli "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 38 ayrı dolandırıcılık olayının faili olduğu ifade edilen F.Ş. iddialara göre bankamatiklerin başında bekleyerek para çekmeye çalışan kişileri dolandırdı. Paraların ATM'lerden çıkış vakitlerinde "ATM arızalı" diyerek mağdurları oyalayan ve paniğe sürükleyen dolandırıcı çok sayıda mağdurun paralarını alarak kaçtı. Dolandırıcının özellikle yaşlıları hedef seçtiği saptandı.

ATM'den para çekmek isteyen yaşlıları "yardım" bahanesiyle tuzağa düşüren dolandırıcı suçüstü yakalandı | Video

Son olarak 13 Mart Pazar günü bir ATM'den para çekmeye çalışan yaşlı bir vatandaşın yanına "Yardım Etme" bahanesiyle yaklaşan F.Ş., dolandırıcılık olayını gerçekleştiremeden yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan F.Ş.'nin çok sayıda kişiyi dolandırarak 100 bin liralık haksız kazanç sağladığı iddia edildi.