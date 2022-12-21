Bu yöntemle Türkiye genelinde vurgun yaptılar: 50 milyon TL kazandılar!

Polis ekipleri, internette kurdukları sahte bungalov ev ve kiralık araç siteleri kurduktan sonra Ankara'da lüks bir sitede açtıkları çağrı merkezinde çalışan kadınlara aylık 30 bin lira maaş verdiklerini de belirledi.

Suç örgütü liderliği yapan ve PKK terör örgütü üyeliğinden de kaydı bulunan Şiyar kod adlı Ümit T.'nin, Mersin'de 8 milyona villa yaptırdığını da belirleyen polis ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 3 ilde operasyon düzenleyerek 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Nevşehir'de Kapadokya gezisi yapmak isteyen bir vatandaş internet üzerinden araç kiralaması yaparken dolandırıldığını fark eden bir vatandaşın şikayeti ile çalışmalara başlayan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği hesabın izini sürdü.