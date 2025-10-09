Buca’da kriz tatlıya bağlandı

İzmir'in Buca ilçesinde maaşlarını alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi bu sefer çabuk bitti. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu şube ile belediye yönetimi arasında gece geç saatlere kadar süren görüşmeler belediye yönetimi işçilerin eylül ayı maaşları ile temmuz ayı maaşından kalan kısımları gün içinde hesaplara yatırma sözü verince eylem sona erdi. Eylemin bitmesi ile birlikte işçiler gece vardiyasına çıkarak çöpleri toplamaya başladı.

SENDİKA EYLEMİN BİTTİĞİNİ DUYURDU

DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada eylemin sona erdiğine dikkat çekildi. Sendika açıklamasında, "Tüm üyelerimize bugün gösterdikleri örgüt disiplini için çok teşekkür ederiz. Şu an itibariyle işyerlerimizde iş bırakma eylemi sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Buca Belediyesi çatısı altında görev yapan yaklaşık 1900 işçi geçtiğimiz eylül ayında maaşları yatmadığı için iş bırakma eylemi başlatmıştı. 9 gün süren eylem sonrası ilçe sokaklarında oluşan çöp dağları halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştı. Belediye yönetimi ile sendika arasında yürütülen görüşmelerde sendika Başkan Görkem Duman'ın sunduğu ödeme planını kabul etmiş böylece eylem sona ermişti. Duman işçilere verdiği ödeme takvimine uymayınca işçiler önceki gün tekrar iş bırakmıştı.