Buca’da maaş krizi ikinci günde de devam ediyor! Cadde ve sokaklarda çöp dağları oluşmaya başladı

İzmir'in nüfus olarak en kalabalık ilçelerinden birisi olan Buca'da belediye yönetimi ile işçiler karşı karşıya geldi. Buca Belediyesi ayın 15'inde yatması gereken maaşları yatırmayınca belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 1667 işçi aileleri ile birlikte mağdur oldu.

ÇÖPLER YIĞILDI

Durum böyle olunca Ramazan Bayramına sayılı gün kala Buca'da, cadde ve sokaklarda yavaş yavaş çöp dağları oluşmaya başladı.

SÖZÜNÜ TUT BAŞKAN

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki gösteren işçiler Başkan Duman'ın sözünü tutmadığını söyledi. Başkan Duman'ın son olarak 'Maaşlar 28 Mart Cuma günü yatacak' dediğini hatırlatan çalışanlar, "Maaşlarımızı bugünde alamadık. Durum böyle olunca bugünde işçiler olarak işbaşı yapmadık. Önümüz bayram. İçeride geriye dönükler ve yemek kartları ile birlikte kişi başına ortalama 240 bin liralık bir alacak birikti. Alacaklarımız hesaplara yatana kadar işbaşı yapmayacağız." Diye konuştu.

VATANDAŞ İSYANDA

Ramazan Bayramına sayılı gün kala yaşanan maaş krizi belediyede çalışan işçiler kadar ilçede yaşayan vatandaşları da vurdu. Toplanmadığı için cadde ve sokaklardaki çöp kutularının etrafında yavaş yavaş çöp dağları oluşmaya başladı. Havaların giderek ısınmaya başladığını belirten vatandaşlar "Çöpler hava sıcaklığına bağlı olarak kokmaya başladı. Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa salamıyoruz. Çöpler sağlığımızı tehdit eder boyutlara ulaşmadan bir an önce toplanmalı. Önümüz bayram. Buca Belediyesi vatandaşına bunu mu reva görüyor? Olacak iş değil. Bir an önce çalışanların maaşları yatırılsın, çöpler toplansın." Diye konuştu.