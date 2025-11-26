Buca’da maaşlarını alamayan işçiler iş bıraktı! Kent Lokantası kepenk indirdi

CHP'li İzmir Buca Belediyesi'ndeki maaş krizi bu sefer de ilçenin çeşitli yerlerinde açılan Kent Lokantalarını vurdu. Buca Belediyesi Kent Lokantalarında görev yapan sendikasız yaklaşık 100 işçinin 4 aylık maaşlarını ödemeyince işçiler isyan etti.

GÜNDE 1500 KİŞİ YEMEK YİYORDU

Günde bin 500 kişiye yemek çıkartan Kent Lokantalarında çalışan sendikasız işçiler iş bırakıp greve çıktı. Durum böyle olunca olan her zaman olduğu gibi yine vatandaşa oldu. Öğle saatlerinde hiçbir şeyden habersiz Buca Belediyesi'ne ait kent lokantalarının yolunu tutan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.

VATANDAŞ KAPIDA KALDI

İddiaya göre vatandaşlar 'içeride tadilat var' bahanesi ile içeri alınmadı. Kent lokantalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

KİŞİ BAŞI 300 BİN ALACAK BİRİKTİ

Edinilen bilgiye göre işçilerin kişi başı 250 ila 300 bin TL arasında alacağının olduğu öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen bir işçi alacakları ödenene kadar eyleme devam edeceklerini belirtti. Maaşların yanı sıra geçtiğimiz Ramazan ayından kalma mesailerini de alamadıklarını belirten işçiler Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen diğer bir işçi de Buca Belediyesi çatısı altında çalışan personele maaşlarının yattığı bankadan promosyon verildiğini, Kent Lokantasında çalışan sendikasız işçilerin bu haktan da yararlanamadığını söyledi.

BUCA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA!

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Buca Belediyesi açıklama yapmak zorunda kaldı. Buca Belediyesi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, iki kent lokantasının tadilatta olduğunu belirtildi.Yapılan açıklama şöyle: "Sağlıklı ve güvenilir menüleri uygun fiyatlarla sunan Buca Belediyesi Kent Lokantalarımızda sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına Uğur Mumcu Caddesi ile Gediz Ek Hizmet Binasında hizmet veren 2 lokantamızda tadilat çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın sonunda Cuma günü kent lokantalarının normale döneceği belirtildi.