Bucak’ta hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Korkunç olay Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Emir Altınışık (22), av tüfeği ile Hüseyin Koçdili'ye ateş etti. Göğsünden vurulan evli ve 3 çocuk babası Koçdili kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan silahlı kavganın ardından köylüler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde Hüseyin Koçdili'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Koçdili'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cinayetin ardından suç aleti ile kaçan Hüseyin Emir Aytınışık ise kısa sürede yakalandı.