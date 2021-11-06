Satılık viski kavgasında genç müzisyen öldürüldü! Süs viski şişesi kavgası cinayetle bitti

Tuzla Postane Mahallesi Gelibolu sokak üzerinde 19 Ağustos 2021 günü saat 00:50 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Müzisyen Uğur Aykın,(34) sitenin karşısındaki Özay Yurtseven'in(40) işlettiği büfeye geldi. Büfede gördüğü bir viskiyi almak istediğini söyledi. Büfeci Yurtseven, "Onu burada süs olması için koydum, satılık değil" dedi. Aykın, viskiyi almak istediğini söyleyince aralarında tartışma başladı.

KENDİNİ ÖLDÜREN SİLAHI ELİYLE TESLİM ETTİ

Tartışma sırasında büfeci Yurtseven silahını çekti. İddiaya göre Aykın, Yurtseven'in elindeki tabancayı tartışma sırasında alarak dışarı çıktı. Yurtseven de peşinden gitti. İkili dışarıda bir süre konuşarak tartışmayı sonlandırdı.

3 EL ATEŞ ETTİ 1'İ KARNINA GELDİ

Tartışma biraz hafifleyince Aykın, Yurtseven'in elinden aldığı tabancayı geri verdi. İkili birlikte büfeye döndü. Büfeye dönünce aralarındaki tartışma yeniden başladı. Tartışma kısa sürede alevlenince Yurtseven, tabancasını doğrultarak Aykın'ı peş peşe 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Aykın'ın karnına saplandı. Yurtseven, olay yerinden kaçtı. Aykın hastane yolunda hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERE ARANIYOR

Olayın ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yurtseven'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Ekiplerin, Yurtseven'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.