Buğday silosuna düşen işçi feci şekilde can verdi

Mardin OSB'de bulunan un fabrikasında çalışan Suriye uyruklu 19 yaşındaki Yusuf El Muhammed, 15 metre yüksekliğindeki silodaki buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındığı buğday arasında bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadığı ve buğday yığınının içine gömülerek nefessiz kalıp hayatını kaybetti.

Bir süre sonra siloya çıkan diğer işçiler arkadaşları Yusuf Eel Muhammed'i görmeyince yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Çıkarılan Yusuf El Muhammed işçi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.