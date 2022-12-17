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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Buğdayımız kurtuldu

Trakya’da ekim döneminde kuraklık riskiyle karşılaşan buğday, son yağışlarla ilk gelişimini tamamladı ve kış soğuklarına dayanıklı hale geldi. Çimlenen tarlalar yüzleri güldürdü

Buğdayımız kurtuldu
Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Trakya'da, kurak geçen ekim döneminin ardından gelen yağışlar üreticiye rahat bir nefes aldırdı. Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, ekim mesaisini kuraklık stresiyle geçiren üreticilerin yağışlarla yüzünün güldüğünü söyledi. Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle buğday ekim döneminin bir aylık gecikmeyle kasım ayına sarktığını anımsatan Prof. Dr. Kaya, "Kuraklığa rağmen üreticilere 15 Kasım'a kadar ekim yapmalarını söylemiştik. Zaten hemen ardından ay sonuna doğru yağışlar geldi ve buğdaylar çimlendi, tarlalar yeşerdi" dedi. Kaya, son dönemde gelen yağışlarla buğdayların güzel bir gelişim sağladığına dikkati çekti. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da son yağışların buğdaya çok iyi geldiğini belirtti. Şaylan "O dönemde 'stresli günler geçireceğiz' derken yağışlar düzenli şekilde düşmeye başladı. Bazı bölgelerde düzensiz yağışlar nedeniyle buğday çimlenme sürecini biraz sıkıntılı geçirse de gelişim döneminde tüm bölge çok iyi yağış aldı. İnşallah yağışlar güzel bir şekilde devam eder. Artık soğuk havaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde kar etkili olursa buğdayın daha fazla gelişimine katkı sağlayacak " diye konuştu. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ise, ekim sırasında endişelenen çiftçinin yağmurlarla rahatladığını dile getirdi. AA

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Buğdayımız kurtuldu
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