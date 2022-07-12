Binlerce vatandaş çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma durumlarını merak ediyor. Bu noktada ise sabah saatleriyle beraber gözler zincir marketlerin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya çevrildi. Peki, Bugün ŞOK, A101, BİM, Migros marketler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? İşte Kurban bayramının 3. Gününde marketlerin çalışma durumu...