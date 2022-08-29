"Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 29 Ağustos Bugün/30 Ağustos yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar?" sorularının yanıtları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Alışveriş merkezlerinde işleri olan vatandaşlar ile çalışanlar internet üzerinden konuya yönelik sorgulamalarını sürdürüyor. Zafer Bayramı tarihinin resmi tatil olması nedeniyle AVM çalışma saatleri tekrar gündeme geldi. Peki; Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 29 Ağustos Bugün/30 Ağustos yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar?
BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?
29 Ağustos'ta ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AVM'ler açık olacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.