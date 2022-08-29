"Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 29 Ağustos Bugün/30 Ağustos yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar?" sorularının yanıtları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Alışveriş merkezlerinde işleri olan vatandaşlar ile çalışanlar internet üzerinden konuya yönelik sorgulamalarını sürdürüyor. Zafer Bayramı tarihinin resmi tatil olması nedeniyle AVM çalışma saatleri tekrar gündeme geldi. Peki; Bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 29 Ağustos Bugün/30 Ağustos yarın AVM'ler açık mı, saat kaça kadar?