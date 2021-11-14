Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20