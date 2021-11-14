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Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:46

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

İHA
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Yurt genelinde yağış beklenmezken, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
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