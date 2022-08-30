Bugün havale EFT yapılır mı? 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

Bugün havale ve EFT yapılır mı sorusunun yanıtı, bankaların çalışma durumu kadar merak ediliyor. 30 Ağustos'ta para transferi yapan ve paranın ilgili hesaba aynı gün geçip geçmeyeceğini merak eden vatandaşlar, 30 Ağustos'ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer diye araştırıyor. Bilindiği üzere bu işlemler mesai saatleri içinde gerçekleştiriliyor. Peki resmi tatilde EFT havale yapılır mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!