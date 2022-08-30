Bugün havale EFT yapılır mı? 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

Bugün havale ve EFT yapılır mı sorusunun yanıtı, bankaların çalışma durumu kadar merak ediliyor. 30 Ağustos'ta para transferi yapan ve paranın ilgili hesaba aynı gün geçip geçmeyeceğini merak eden vatandaşlar, 30 Ağustos'ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer diye araştırıyor. Bilindiği üzere bu işlemler mesai saatleri içinde gerçekleştiriliyor. Peki resmi tatilde EFT havale yapılır mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!
30 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILABİLİR Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ulaştırabilecekler. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor.