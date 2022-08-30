Haberler Yaşam Haberleri Bugün havale EFT yapılır mı? 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:06

Bugün havale EFT yapılır mı? 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

Bugün havale EFT yapılır mı sorusu, resmi tatillerde para transferi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 30 Ağustos havale ve EFT durumu hakkında bankaların güncel açıklamaları takip ediliyor. Peki, 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer? İşte konunun detayları!

Bugün havale EFT yapılır mı? 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

Bugün havale ve EFT yapılır mı sorusunun yanıtı, bankaların çalışma durumu kadar merak ediliyor. 30 Ağustos'ta para transferi yapan ve paranın ilgili hesaba aynı gün geçip geçmeyeceğini merak eden vatandaşlar, 30 Ağustos'ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer diye araştırıyor. Bilindiği üzere bu işlemler mesai saatleri içinde gerçekleştiriliyor. Peki resmi tatilde EFT havale yapılır mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

30 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILABİLİR Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ulaştırabilecekler. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan bankalar da bugün çalışmaya bir günlük ara veriyor. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.

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Bugün havale EFT yapılır mı? 30 Ağustos’ta havale ve EFT olur mu, bugün gönderilen para ne zaman hesaba geçer?
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