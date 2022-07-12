Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte 12 Temmuz 2022 bayramın son gününde kargoların çalışma durumu

Bilindiği üzere bugün Kurban Bayramı'nın son günü idrak ediliyor. Bu günde vatandaşlar, kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Binlerce kişi özellikle internet üzerinden yaptıkları alışverişlerin eline ulaşıp ulaşmayacağı konusunu merak ediyor. "Kargolar bugün açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları ise bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte bayramda kargoların çalışma durumuna dair detaylar…