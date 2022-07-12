Haberler Yaşam Haberleri Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte 12 Temmuz 2022 bayramın son gününde kargoların çalışma durumu
Giriş Tarihi: 12.7.2022 09:02 Son Güncelleme: 12.7.2022 09:02

Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte 12 Temmuz 2022 bayramın son gününde kargoların çalışma durumu

Kurban Bayramı’nın son gününde özellikle internet alışverişinin popüler olduğu bu dönemde binlerce kişi kargosunun dağıtıma çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Bu noktada ise “Bugün bayramın son günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?” soruları gündeme taşındı. Çoğu kurum ve kuruluş Kurban Bayramı resmi tatili dolayısıyla bu süreçte hizmet vermiyor. Peki, Kargolar bugün açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte bayramın son gününe dair merak edilenler…

Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte 12 Temmuz 2022 bayramın son gününde kargoların çalışma durumu

Bilindiği üzere bugün Kurban Bayramı'nın son günü idrak ediliyor. Bu günde vatandaşlar, kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Binlerce kişi özellikle internet üzerinden yaptıkları alışverişlerin eline ulaşıp ulaşmayacağı konusunu merak ediyor. "Kargolar bugün açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları ise bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte bayramda kargoların çalışma durumuna dair detaylar…

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.

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Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı kapalı mı? İşte 12 Temmuz 2022 bayramın son gününde kargoların çalışma durumu
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