Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı? 9-12 Temmuz A101, ŞOK, BİM market saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramda market alışverişi yapmaya hazırlanan fakat bayram market çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar; bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı gibi sorularla araştırma yapıyor. Peki, 9-12 Temmuz Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM market saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte Kurban Bayramı market çalışma saatleri!

BAYRAMDA BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? (9-12 TEMMUZ 2022)

Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri ev alışverişi için dışarı çıkmaya hazırlananlar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda, zincir marketlerin bayram çalışma saatleri duyuruldu. A101, Şok, BİM gibi marketlerin çalışma durumu şu şekildedir;

(Market çalışma saatleri şubeye göre değişiklik gösterebilir)