BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin büyük bir çoğunluğu bayramın ilk iki günü bilindiği üzere hizmet vermedi. Kurban Bayramı'nın bugün son günü idrak edilirken çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak olan vatandaşlar ise "Bayramın son günü bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma saatleri ve detaylar...
(Market çalışma saatleri şubeye göre değişiklik gösterebilir)
BAYRAMDA BİM AÇIK MI?
BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
BAYRAMDA A101 AÇIK MI?
A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
BAYRAMDA ŞOK MARKET AÇIK MI?
ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor
MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00
ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00
*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.
BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin öğle saatlerinde açılması beklenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı