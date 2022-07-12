BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin büyük bir çoğunluğu bayramın ilk iki günü bilindiği üzere hizmet vermedi. Kurban Bayramı'nın bugün son günü idrak edilirken çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak olan vatandaşlar ise "Bayramın son günü bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma saatleri ve detaylar...