Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü olacak, yoklama alınacak mı? İşte 28 Ekim Salı okullardaki son durum gündemde!

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, kutlamalar için hazırlıklar tüm yurtta büyük bir heyecanla sürüyor. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle okullarda eğitim yapılmayacak. Ancak öğrenciler, bayramdan bir gün önceki 28 Ekim Salı gününün nasıl geçeceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı, dersler hangi saatlerde yapılacak? 28 Ekim günü eğitim yarım gün mü olacak? İşte merak edilen detaylar…