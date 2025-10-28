Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü olacak, yoklama alınacak mı? İşte 28 Ekim Salı okullardaki son durum gündemde!

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, kutlamalar için hazırlıklar tüm yurtta büyük bir heyecanla sürüyor. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle okullarda eğitim yapılmayacak. Ancak öğrenciler, bayramdan bir gün önceki 28 Ekim Salı gününün nasıl geçeceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı, dersler hangi saatlerde yapılacak? 28 Ekim günü eğitim yarım gün mü olacak? İşte merak edilen detaylar…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HEYECANI BAŞLADI!
Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi 29 Ekim günü ülke genelinde resmi törenler düzenlenecek ve tüm kamu kurumları ile okullar tatil olacak.
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi takvime göre 28 Ekim günü yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve birçok özel kuruluş öğle saatine kadar açık olacak, öğleden sonra ise bayram tatili başlayacak.
28 EKİM'DE OKULLAR AÇIK MI?
MEB'in resmi eğitim takvimine göre, öğrenciler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplam 1,5 gün tatil yapacak. Bayram arifesi olan 28 Ekim Salı günü okullar yarım gün eğitim verecek; yani dersler sabah saatlerinde işlenecek ve öğleye doğru sona erecek. Böylece hem öğrenciler hem de öğretmenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık için zaman kazanmış olacak.