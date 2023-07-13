Haberler Yaşam Haberleri Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği'ne verilen adlardan olan, "Dracula" romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 13.7.2023 21:36 Son Güncelleme: 13.7.2023 21:36

Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği'ne verilen adlardan olan, "Dracula" romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği'ne verilen adlardan olan, "Dracula" romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği’ne verilen adlardan olan, Dracula romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği'ne verilen adlardan olan, "Dracula" romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği'ne verilen adlardan olan, "Dracula" romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir?

A- Ormanın ötesi (CEVAP)
B- Dağın zirvesi
C- Vadinin sonu
D- Nehrin karşısı


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Bugün Romanya sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Devletine bağlı Erdel Prensliği'ne verilen adlardan olan, "Dracula" romanında da adı geçen Transilvanya ne anlama gelir?
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