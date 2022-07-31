Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 31 Temmuz 2022 Pazar günü KPSS sınavı günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı ücretsiz mi oldu?

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te ve 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 14.45'te ve 100 dakika sürecek

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.