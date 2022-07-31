Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 31 Temmuz 2022 Pazar günü KPSS sınavı günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı ücretsiz mi oldu?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı KPSS sınav gününde toplu taşımaların uygulayacağı ücret tarifesi de gündeme geldi. Adaylar sabah saatlerinden itibaren "KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Temmuz 2022 toplu taşıma bedava mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm detaylar...
KPSS SINAVINA GİRECEKLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Kamu personeli seçme sınavının yapılacağı 31 Temmuz Pazar günü öğrencilere ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabilecek.
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te ve 130 dakika sürecek. Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 14.45'te ve 100 dakika sürecek
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.
Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.