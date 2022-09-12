Haberler Yaşam Haberleri Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 12 Eylül Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 06:15

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 12 Eylül Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?

Tüm kademelerde yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağı bilinirken sabah saatlerinden itibaren bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt aramaya başladı. Okulun ilk gününde okullarına ulaşmak için metro, metrobüs, İETT otobüsü vb. Araçlarla ulaşım sağlayacak olan öğrenciler için açıklama gelmişti. Buna göre; Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? Toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz olacak? İşte konuya dair detaylar...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 12 Eylül Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?

Milyonlarca öğrenci ve veli sabah saatleriyle beraber bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusundaki araştırmalarına başladı. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili okullarda çalacak. Binlerce öğrenci yeni bir maratona başlayacak. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz? İşte tüm bu soruların yanıtı ve detaylar.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi 06.00 – 14.00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz olacak.

OTOBÜS, METRO VE METROBÜS KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İstanbul’da 12 Eylül Pazartesi okulun ilk günü öğrencilere otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz olacak mı, okulun ilk günü toplu taşıma saat kaça kadar bedava?

Ayrıca servis araçlarının İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 12 Eylül Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?
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