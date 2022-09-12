Milyonlarca öğrenci ve veli sabah saatleriyle beraber bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı konusundaki araştırmalarına başladı. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili okullarda çalacak. Binlerce öğrenci yeni bir maratona başlayacak. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz? İşte tüm bu soruların yanıtı ve detaylar.