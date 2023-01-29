Haberler Yaşam Haberleri Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
Giriş Tarihi: 29.1.2023 22:18 Son Güncelleme: 29.1.2023 22:18

Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 29 Ocak 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (29 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 OCAK 2023)

ATV ile 29 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

A- Pele
B- Maradona
C- Cristiano Ronaldo
D- Miroslav Klose (CEVAP)


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Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
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