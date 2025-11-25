BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 Kasım 2025: Şampiyonlar Ligi maçlarında neler var, hangi kanalda?

Futbol ve spor gündeminin kalbi, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla atıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması'nın 5. haftası başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın kritik maçı, günün en çok merak edilen ve takip edilen randevusu olacak. Ayrıca gece seansında Chelsea, Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund ve Juventus gibi Avrupa devleri de sahne alacak.