BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 Kasım 2025: Şampiyonlar Ligi maçlarında neler var, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:40

25 Kasım 2025 Salı günü, futbolseverler için dopdolu bir Avrupa programı var: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor! Günün en kritik maçı: Temsilcimiz Galatasaray, üst tur için hayati önem taşıyan mücadelede Union Saint-Gilloise'i RAMS Park'ta ağırlıyor. Galatasaray maçı şifresiz mi? Bugün hangi devler sahaya çıkıyor? Yayın saatleri ve kanalları belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi ile bugünkü maçlar:

Futbol ve spor gündeminin kalbi, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla atıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması'nın 5. haftası başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın kritik maçı, günün en çok merak edilen ve takip edilen randevusu olacak. Ayrıca gece seansında Chelsea, Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund ve Juventus gibi Avrupa devleri de sahne alacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 KASIM 2025 SALI

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Galatasaray - U.S Gilloise (TRT 1)

20:45 Ajax - Benfica (tabii)

23:00 B. Dortmund - Villarreal (tabii)

23:00 Bodø/Glimt - Juventus (tabii)

23:00 Chelsea - Barcelona (tabii)

23:00 Man. City - B. Leverkusen (tabii)

23:00 Marsilya - Newcastle (tabii)

23:00 Napoli - Karabağ (tabii)

23:00 Slavia Prag - Ath. Bilbao (tabii)

AFC Şampiyonlar Ligi – Doğu

10:45 Melbourne City - Johor Darul

13:00 Gangwon - Machida Z.

13:00 Shanghai Port - FC Seoul

15:15 Chengdu - S. Hiroshima

AFC Şampiyonlar Ligi – Batı

19:00 Al Wahda - Al Sadd

21:15 Al Hilal - Al Shorta

