BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 ARALIK ÇARŞAMBA 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Premier Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Öte yandan İtalya Kupası'nda ve İspanya La Liga'da kritik maçlar futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor (A Spor)
13:30 İkas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor (A Spor)
13:30 Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol
13:30 İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer
13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK
13:30 Muğlaspor - Sipay Bodrum FK
15:30 Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (A Spor)
18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe (A Spor)
20:30 Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor (A Spor)
İngiltere Premier Lig
22:30 Wolverhampton - Nottingham Forest (beIN Max 1)
22:30 Burnley - Crystal Palace (beIN Max 2)
22:30 Brighton - Aston Villa (beIN Sports 5)
22:30 Arsenal - Brentford (beIN Sports 3)
22:45 Liverpool - Sunderland (beIN Sports 4)
22:45 Leeds United - Chelsea (beIN Sports 2)