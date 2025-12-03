Haberler Yaşam Haberleri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 3 ARALIK ÇARŞAMBA 2025 | Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 14:34

Bugün yine birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor. Bu hafta Premier Lig maçları haftaiçi oynanıyor. Yine Italya Serie A ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da birbirinden heyecanlı maçlar oynanıyor. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Aralık Çarşamba günün maçları listesi

Bugün hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Premier Lig'de birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Öte yandan İtalya Kupası'nda ve İspanya La Liga'da kritik maçlar futbolseverleri bekliyor. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor (A Spor)

13:30 İkas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor (A Spor)

13:30 Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol

13:30 İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer

13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK

13:30 Muğlaspor - Sipay Bodrum FK

15:30 Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (A Spor)

18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe (A Spor)

20:30 Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor (A Spor)

İtalya Kupası

17:00 Atalanta - Genoa (TRT Spor)

23:00 Inter - Venezia (TRT Spor)

İspanya La Liga

21:00 Athletic Bilbao - Real Madrid (S Sport - S Sport+)

İngiltere Premier Lig

22:30 Wolverhampton - Nottingham Forest (beIN Max 1)

22:30 Burnley - Crystal Palace (beIN Max 2)

22:30 Brighton - Aston Villa (beIN Sports 5)

22:30 Arsenal - Brentford (beIN Sports 3)

22:45 Liverpool - Sunderland (beIN Sports 4)

22:45 Leeds United - Chelsea (beIN Sports 2)

