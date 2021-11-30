Buket için adalet yerini buldu

İzmir'de görev yerine giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), 3 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.

Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi ise kızlarının şehit sayılması için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ankara'da 5'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Keleş'e şehitlik unvanı verdi.





Karar sonrası açıklamalarda bulunan Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, "Kızım 07.00'de işte olması gerekirken saat 06.45'te işe gidiyor. Bu nedenle de Sosyal Güvenlik Kurumu kızım görev yerine 15 dakika erken geldiği için sorun yarattı. Bu durum bizi 3 yıl yıprattı. 15 dakika için 3 yıl hukuki mücadele verdik. Sonunda da kazandık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İçimiz rahat etmese de biraz su serpilmiş oldu. Kızıma vuran şahıs dışarıda ama yine de adalet yerini buldu. Mahkeme kararı bizi çok sevindirdi. Çocuğumuz yok ama onun ruhunu yaşattılar. 'Adalet mülkün temelidir' söylemi gerçekten doğruymuş. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 19 Kasım 2018'de Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yaşanan kazada 07.00'de başlayan mesaisine 06.45'te başlayan Keleş'e, Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs yaya geçidinde çarpmış ve hayatını kaybetmişti.