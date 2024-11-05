Buket Özgünlü’nün köpekleri getirdiği araç için bilirkişi raporu istendi

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün ki celsesine, tutuksuz sanıklar Boyacı ile Demir katılmazken taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, müvekkillerinin amacının davaya konu olan köpekleri kurtarmak olduğunu ifade ederek duruşmalardan vareste tutulmaları ile beraatlarını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu hayvanları Ankara'ya taşıyan aracın, 29 köpeği taşıyıp taşıyamayacağına ilişkin bilirkişi raporu alınması ile sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma, 24 Şubat 2025'e ertelendi.