Bulak Mağarası’nda gizemli bir not bulundu! "Tercüme karşısında şok yaşadım"

Safranbolu Tarihi çarşıda bulunan Türbealtı Cami görevlisi Hattat Usame Yakışır'ın okuma ve tercüme kısmında yeterli bilgiye sahip olduğu için kendisinden destek istedim. Notta '1261 (1845 Miladi) İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi - İzzet.' yazdığını söyledi. Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadım. Açıkçası sadece isim ve yıl tercümesi beklerken bir mesaj içeren yazı ile karşılaştım ve bunu beklemiyordum. Zaten bu duvarda eski yazılar görmek bile oldukça şaşırtıcı. Çünkü bu noktaya kadar bizler günümüzde yüksek pil kapasitesine sahip fenerler ile ancak ulaşabiliyoruz. O tarihte buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil" diye konuştu.