Bulancak’tan Avrupa’ya uzanan başarı...Bulancaklı Tekvandocu Namık Konanç  Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye'nin toplamda 32 madalya ile büyük bir başarıya imza attığı şampiyonada, Konanç'ın performansı takdire şayan bulundu. Milli takımın erkeklerde Avrupa Şampiyonu, genel sıralamada ise Avrupa ikincisi olmasında önemli rol oynayan Namık Konanç, Türkiye'de ve Bulancak'ta büyük gurur yaşattı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Poomsae tekvandonun kalbidir. Bu branşta Namık Konanç'ın başarısı, spora gönül veren herkese ilham verdi. Çalıştı ve başardı.Namık Konanç ile gurur duyuyoruz. Başarıları daim olsun" dedi.