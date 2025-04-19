Haberler Yaşam Haberleri Bulancak’tan Avrupa’ya uzanan başarı...Bulancaklı Tekvandocu Namık Konanç  Avrupa Şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2025 13:44 Son Güncelleme: 19.4.2025 14:29

Bulancak’tan Avrupa’ya uzanan başarı...Bulancaklı Tekvandocu Namık Konanç  Avrupa Şampiyonu oldu

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan Namık Konanç Estonya’nın başkenti Tallinn’de 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası’nda, erkekler bireysel 51-60 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Bulancak’tan Avrupa’ya uzanan başarı...Bulancaklı Tekvandocu Namık Konanç  Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye'nin toplamda 32 madalya ile büyük bir başarıya imza attığı şampiyonada, Konanç'ın performansı takdire şayan bulundu. Milli takımın erkeklerde Avrupa Şampiyonu, genel sıralamada ise Avrupa ikincisi olmasında önemli rol oynayan Namık Konanç, Türkiye'de ve Bulancak'ta büyük gurur yaşattı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Poomsae tekvandonun kalbidir. Bu branşta Namık Konanç'ın başarısı, spora gönül veren herkese ilham verdi. Çalıştı ve başardı.Namık Konanç ile gurur duyuyoruz. Başarıları daim olsun" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bulancak’tan Avrupa’ya uzanan başarı...Bulancaklı Tekvandocu Namık Konanç  Avrupa Şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz