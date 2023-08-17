Bulaşık Makinesi 4C Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesi 4C Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Bulaşık makinesinin su alma aşamasında gösterge ekranında 4C hata kodunun belirdiği görülebilir. Bu durumda 4C kodunun işaret ettiği sorunla ilgili olan su giriş hortumu ve musluğu gibi bağlantılar incelenmelidir. Buna ek olarak bulaşık makinesindeki 4C hata kodunun giderilmesi için bu uyarı hakkında detaylı bilgi edinilmelidir. Dolayısıyla bulaşık makinesi 4C hatası ne demek, neden olur ve nasıl düzeltilir diyenlere ayrıntılı açıklamalar yapılmalıdır.

Bulaşık Makinesi 4C Hatası Ne Demek, Neden Olur?

Bulaşık makinesinin gösterge ekranında 4C kodunun belirdiğini gören kişiler bu uyarının ne anlama geldiğini öğrenmek ister. Nitekim bu uyarı su girişiyle alakalı olduğu için bulaşık makinesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını engeller. Dolayısıyla 4C hata kodunun ne anlama geldiği ve neden ortaya çıktığı hakkında net bilgiler sunulmalıdır. Bir bulaşık makinesinin gösterge ekranında ortaya çıkan 4C hata kodunun anlamı makinenin yeteri kadar veya hiç su alamamasıdır. Makinenin su alma aşamasında bu sorun oluştuğu takdirde ürünün gösterge ekranında 4C hata kodu belirir. Bu durumun temel nedenleri ise şebeke suyunun kesilmesi veya su giriş hortumunun gevşemesi olarak bilinir. Buna ek olarak aşağıda sıralanan sorunlar da bulaşık makinesinin 4C uyarısı vermesine yol açabilir:

Bulaşık makinesinin su giriş hortumunun kıvrılması, delinmesi veya yarılması

Makinenin su tahliye hortumunun bağlantısında bir problem olması veya bu hortumun tıkanması

Ürünün filtrelerinde tıkanıklık oluşması

Bulaşık Makinesi 4C Hatası Nasıl Düzeltilir, Çözümü Nedir?

Bir bulaşık makinesi yeterli miktarda su alamadığı zaman 4C hata kodunun gösterge ekranında belirmesi söz konusudur. Makinenin gösterge ekranında bu uyarıya rastlanmasına yol açan belli başlı hususlar vardır. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğu zaman bulaşık makinesindeki 4C hata kodunun giderilmesi için uygulanabilen adımlar aşağıdaki gibidir: