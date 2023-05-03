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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:44 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:57

Buldan “Bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak”

HDP'nin yedek partisi YSP Kocaeli İzmit İlçesinde miting gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Genel Başkan Pervin Buldan, yine  aynı söylemlerde bulunarak, "14 Mayıs'da bütün arkadaşlarım  o cezaevlerinden çıkacak” dedi.

ABBAS ÇAKAR
Buldan “Bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak”

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İzmit Yahya Kaptan Pazar Alanı'nda miting gerçekleştirdi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ve Kocaeli milletvekili adaylarının katıldı.

CEZAEVLERİNDEN ÇIKACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek istendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin'de, Figen'de, Gülten'de, Sebahat'de, Ayla'da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Biz tarih yazacağız. Biz mücadelemizle, direnişimizle, halklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin gücüyle bir kez daha tarih yazacağız."

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