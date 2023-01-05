Buldan halkından Emine Erdoğan’a anaokulu teşekkürü

Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğü proje kapsamında Türkiye genelinde yapılması planlanan 3 bin yeni anaokulundan biri Buldan'a yapılıyor. Buldan Belediyesi tarafından tahsis edilen 2 bin 700 metrekarelik alana yapılacak olan Buldan Anaokulunun ihalesi yapıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihaleye İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen, AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk, MHP İlçe Başkanı İbrahim Aksüt ile Buldan Ticaret Odası Genel Sekreteri Ayhan Emirdağ ile yönetim kurulu üyeleri ve anaokulu ihalesine teklif veren 6 firma temsilcisi katıldı. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in ve Cumhur İttifakı ilçe temsilcilerinin girişimleri ve öncülüğünde, Buldan'a TOBB'un destekleriyle yapılacak olan 6 derslikli anaokulunun toplam 1.007 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtilirken, ihaleyi 13.000.000,00 TL teklif ile Buldanlı Sarıoğlu İnşaat aldı.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Gölbaşı Mahallesi'nde Buldan Belediyesi tarafından Milli Eğitime tahsis edilen 1.007 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 700 metrekarelik alana yapılacak olan Buldan Anaokulu ihalesinin yapılmış olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Başkan Şevik: "Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen ve Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini artırmağı, okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmağı amaçlayan 3 bin yeni anaokulu projesi kapsamında ilçemize de 6 derslikli anaokulu yapılıyor. Anaokulu İlçemize hayırlı olsun" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen ise anaokulu inşaatının ağustos ayı içerisinde tamamlanarak 2023-2024 eğitim–öğretim döneminde hizmete gireceğini açıkladı.

İhalede hazır bulunan AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk ile MHP İlçe Başkanı İbrahim Aksüt, 6 derslikli anaokulunun Buldan'a kazandırılmasıyla ilçede önemli bir eğitim açığının da giderilmiş olacağını vurgulayarak: "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun desteğiyle ilçemiz için önemli bir eksikliği kapatacak olan anaokulumuzun ihalesi bugün yapıldı. Okulumuzun bir an evvel çocuklarımızın hizmetine girmesi bakımından önemli. İnşallah önümüzdeki yıl, ilçemiz yeni bir okulu kazanmış olacaktır. Bu konuda, başta Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na,anaokuluna yer tahsisinde bulunan Belediye Başkanımız Mustafa Şevik ve belediye meclis üyeleriyle, milli eğitim müdürümüze teşekkürlerimizi sunarız. Buldan'ımıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah" diyerek temennilerini ilettiler.