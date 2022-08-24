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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Bulduğu 1 kiloya yakın altını sahibine ulaştırdı

Bulduğu 1 kiloya yakın altını sahibine ulaştırdı
Karaman'da Mehmet Büyükelhan, işyeri açmak için Semerciler Sokağı'nda uzun süre kapalı kalan bir dükkânın mülkiyetini satın aldı. Büyükelhan, tadilat ve temizlik yaparken bulduğu torbanın içinde bir kilograma yakın altın olduğunu gördü. Dükkânı satın aldığı kişinin damadı Sadi Kiriş'e altınları teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağlayan Büyükelhan "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum" dedi. Altınları teslim alan Sadi Kiriş ise "Ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan'a teşekkür ediyorum" dedi. AA

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Bulduğu 1 kiloya yakın altını sahibine ulaştırdı
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